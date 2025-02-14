Анализируем итоги 1087-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

У российских войск новые продвижения на фронте.

Они продвинулись к западу от Курахово в районе Андреевки. Также минобороны РФ заявляет о захвате Дачного, что на востоке "андреевского мешка". Опубликовано видео с флагом РФ в этом населенном пункте.

Накануне о потере Дачного заявлял украинский военкор Мирошников. Официально ВСУ этого не подтверждали. На карте Deep State под контролем ВСУ еще указан небольшой участок в селе.

Потерб Дачного подтверждает и боец ВСУ с позывным "Мучной". При этом, по его словам теперь украинские войска оказались под угрозой окружения в "мешке" к западу от Курахово.

"Сейчас бои постепенно переходят в южную часть Улаклов и Константинополя. Враг сможет окружить наши подразделения в любой момент, все зависит от того, когда поступит приказ это сделать и усилить давление на наши позиции", – написал он. Также, по его словам, армия РФ "дополнительно севернее забирает еще несколько опорников, буквально для того, чтобы окончательно занять в западной и северной части Андреевки". Ситуация здесь критическая, добавил «Мучной».

Что касается ситуации под Покровском, где в последние дни контратаковали украинские войска, то, как утверждают российские паблики, эти атаки отбиты и армия РФ на данном направлении постепенно возвращает себе инициативу. Украинские источники данную информацию не подтверждали. Хотя и о наступлении ВСУ здесь сообщали достаточно скупо.

Кроме того очередное продвижение у РФ есть на плацдарме на правом берегу Оскола к северу от Двуречной.

По данным Deep State, россияне также заняли новые позиции к западу от Великой Новосёлки.

Под Великую Новоселку в Донецкой области, которую недавно захватили россияне, отправлен служить бывший глава Объединенных сил Сергей Наев. Его назначили руководить тактической группой "Великая Новоселка". Об этом сообщал ряд СМИ со ссылкой на источники. А позже подтвердил и сам генерал.

СМИ указывали, что перевод Наева, которого уволили после отставки Залужного и с тех пор он не занимал никаких должностей в ВСУ, произошел сразу после его интервью, где Наев раскритиковал подготовку украинскими властями страны к войне, что, как заявляли источники, крайне не понравилось Банковой.

В этом интервью Наев заявил, что украинская разведка не предоставляла военным данных о подготовке российского вторжения - в то время, когда о нем уже предупреждали политическое руководство Украины власти США и западные журналисты.

"В украинском документообороте относительно любого военного командования за подписью какого-либо начальника разведки нет такого документа, где бы было написано, что 24 февраля 2022 года в 4 часа утра произойдет прямая агрессия Российской Федерации против Украины", - заявил Наев.

Также, по его словам, "23 числа (февраля 2022 года - Ред.) командующий Силами обороны Украины не получал никакой информации ни от одного чиновника о том, что завтра будет война".

"Я не получал письменной информации о том, что завтра будет война. А у меня на командном пункте вечером, около 10 часов вечера, мой начальник разведки, полковник, получает информацию от знакомых неофициальным способом. Друг отправляет его ему в соответствующем мессенджере. Это разговор между двумя российскими военными, и они обсуждают между собой, что в 6 утра 24 февраля их российский беспилотник будет находиться над российской колонной в Сумской области", - рассказал Наев.

По его словам, для развертывания украинских войск для подготовке к войне нужно было несколько месяцев, но никто приказа не отдавал. Наев также считает, что военное положение нужно было вводить раньше, до начала вторжения.

Также генерал раскритиковал суды, которые сейчас идут в Украине над генералами и высшими офицерами, и заявил, что "генералов во время войны не судят даже в России".

К обстрелам. Сегодня ночью дрон ударил по саркофагу, возведенному над взорвавшимся энергоблоком Чернобыльской АЭС. Взрыв и пожар подтвердило МАГАТЭ. Часть укрытия была разрушена, однако радиационный фон остался в норме.

Украина обвинила в этом Россию и заявила, что удар наносил "Шахед".

Зеленский заявил, что "Путин точно не готовится к переговорам". А Ермак сообщил, что на Мюнхенской конференции "все очень злые" из-за удара БПЛА по Чернобылю. "Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые", - заявил глава ОП. Говорит, Украина сегодня представит американцам "много информации" об этом ударе. Что касается угрозы утечки радиации, то в течение дня по этому поводу шла разноречивая информация. Утром Зеленский заявил, что такой угрозы нет. А к вечеру главный инженер ЧАЭС заявил, что угроза есть.

В Москве отвергли обвинения. "Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины. Любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам - провокация и подтасовка", - заявил спикер Кремля Песков.

В российских военных пабликах главная версия, что данный удар, это "провокация Украины" с целью дискредитации России в день старта переговоров по мирному урегулированию в Мюнхене.

Впрочем, на Мюнхенской конференции тема с ударом дрона по ЧАЭС в любом случае, сегодня как-то особо сильно не прозвучала. Там доминировали совсем другие темы, о которых расскажем ниже.

Скандал с договором по ископаемым

Сегодня в Мюнхене открылась конференция по безопасности, где должны были пройти первые официальные встречи по Украине со стороны американцев - как с представителями Украины, так и европейцами.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио дал интервью, в котором озвучил, какие интересы у США на переговорах по Украине. По его словам, американцы будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины, если это будет связано "с постоянными экономическими интересами".

Среди них он перечислил "возможность сотрудничать с Украиной, создать совместное предприятие или что-то в этом роде, для получения прав на добычу их полезных ископаемых, всех природных ресурсов, которые у них есть".

По словам Рубио, "часть этих денег вернется, чтобы расплатиться с американскими налогоплательщиками за миллиарды долларов, которые были потрачены там, а часть из них будет реинвестирована обратно в Украину, чтобы восстановить все разрушения, которые там произошли – их инфраструктуру и тому подобное".

Напомним, что накануне в Киев прилетел министр финансов США Скотт Бессент, который привез Владимиру Зеленскому проект договора об американском участии в разработке украинских недр. Далее и Киев, и Вашингтон подтвердили, что планируется утвердить этот документ на встрече Зеленского с Вэнсом и Рубио в Мюнхене.

Однако сегодня стало известно, что этот процесс затягивается. Украина отправила проект со своими правками назад американцам, а те взяли паузу на изучение, перенеся встречу с Зеленским, которая должна была состоятся сегодня. То есть, подписание этого договора - это ключевое, чего сейчас хотят у Трампа от Киева. И не согласны встречаться "для галочки".

При этом, судя по дальнейшему комментарию украинского президента, договор не просто нуждается в доработках, а коренным образом не устраивает Киев.

Как сообщил нардеп Гончаренко со ссылкой на источники, Зеленский заявил американским сенаторам, что прочитал предложенное США соглашение по украинским полезным ископаемым, но "не нашел там ничего о гарантиях".

Также президент Украины заявил, что перед тем, как подписывать, "у нас принято прочесть".

Позже это со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. Оно пишет, что американцы хотели поставить Зеленского перед фактом, чтобы он "вслепую" подписал соглашение.

Газета Washington Post пишет, что США в Мюнхене предложили Зеленскому подписать документ, предоставляющий американцам права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины, но он отказался.

А находящаяся в Мюнхене журналистка Юлия Забелина завила, что американцам также не понравились правки Украины в соглашении о полезных ископаемых, из-за чего перенесли встречу Зеленского с Вэнсом. По ее словам, украинская сторона вчера вечером передала свои правки к документу, который привез в Киев глава Минфина США Бессент, и команда Вэнса взяла паузу на их изучение. На данный момент в команде Вэнса настроены негативно, потому что они не со всеми правками согласны.

Она добавила, что к правкам Киева у американской стороны возникли "претензии" в том числе по причине того, что это соглашение в США готовили "сотни людей" из аналитических центров, тогда как в Украине правки вносил Зеленский и его помощники.

Встреча Зеленского с Вэнсом сегодня вечером все же состоялась. Также Зеленский встретился с госсекретарем Рубио. В заявлениях американцев по итогам встречи о соглашении по полезным ископаемым ничего не говорилось. А Зеленский сказал, что стороны договорились "продолжить работу над документом".

Параллельно премьер Шмыгаль начал предлагать украинские полезные ископаемые также и европейцам.

В колонке для Politico он заявил, что Украина имеет 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС. Занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, поэтому может экспортировать уран. Имеет "крупнейшие запасы лития в Европе". Входит в первую десятку стран с подтвержденными запасами титановой руды, поэтому может заменить российский титан на европейском рынке.

Судя по всему, в Киеве хотят показать американцам, что предложат доступ к недрам тем, кто будет готов активнее помогать Украине в военном и финансовом отношении. При этом военная помощь все равно по большей части зависит от США.

Также именно от американцев поступает даже сейчас основная военная помощь, и в силах Трампа ее прекратить, если Киев откажется от предложений Вашингтона.

Однако, по большому счету, пока все движения вокруг полезных ископаемых напоминают скорее "торговлю воздухом" с целью получить помощь от США и ЕС, а также некие гарантии безопасности, чем предметную работу по подготовке сделки.

Во-первых, никто не может точно сказать реальную стоимость украинских месторождений редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Для этого нужны очень детальный каждого месторождения, с учетом характеристик залежей ископаемых, стоимость их добычи, сравнение ее с разработкой аналогичных месторождений в других странах. Например, по литию уже есть оценки, что добыча его в Украине слишком дорога и мало конкурентоспособна. Поэтому в какую сумму в реальности оценивается стоимость месторождений, стоят ли они полтриллионна долларов, о которых говорит Трамп, пока неизвестно.

Во-вторых. Для разработки новых месторождений в большинстве случаев нужны миллиарды долларов инвестиций и годы подготовительной работы. Естественно, во время нынешней сверхинтенсивной войны, когда вся территория Украины простреливается ракетами и беспилотниками, делать такие инвестиции огромный риск. А значит разработка месторождений может начаться не ранее, чем закончится война. Пока идет война, теоретически, американским и европейским компаниям могут быть переданы уже разрабатываемые месторождения (предварительно отняв их у нынешних собственников через санкции СНБО). Однако по месторождениям также интенсивно сейчас «прилетает». А ставить около каждой газовой вышки или рудного карьера по батерее «Пэтриота» будет накладно даже для американцев.

Итого, если подытожить, реальные планы и сделки по разработке месторождений могут начать реализовываться не ранее чем завершиться война в Украине. Возможно, именно так это и видит Трамп, активно продвигая переговоры о мире. Однако, как мы уже писали, далеко не все настроены на то, чтоб война закончилась в ближайшее время.

Что американцы говорят о переговорах

Ключевое заявление по ходу переговоров сделал вчера поздно вечером по украинскому времени Дональд Трамп. Он заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии встретятся для мирных переговоров представители Украины, США и России (но не на уровне президентов). То есть, это, по сути, старт мирных переговоров.

Однако, Зеленский уже опроверг, что готов вести переговоры в трехстороннем формате, хотя и подтвердил свое согласие говорить с Путиным.

Но на встречу с российским президентом он намерен пойти только после того, как "у нас будет совместный план с Трампом и ЕС". Такого плана, очевидно, пока нет. По крайней мере исходя из того, что европейцы уже который день говорят, что их вообще не приглашают в переговорный процесс и ставят в известном о том, что там происходит. Также Трамп, как писалось выше, говорит о трехстороннем формате мирных переговоров. С учетом разногласий по проекту с полезными ископаемыми, создается общее впечатление, что Зеленский вошел "в клинч" с американцами по целому ряду ключевых вопросов.

При этом позиция украинского президента пока не меняется - он требует весомых военных гарантий для того, чтобы подписаться как под миром в целом, так и под передачей Трампу полезных ископаемых. И пытается доказать Западу, что в случае отсутствия перспективы вступить в НАТО, Украину придется активно вооружать.

Он сказал, что российская армия насчитывает 220 боевых бригад, украинская - в два раза меньше. И по этой причине без членства в НАТО Украине после войны нужна будет армия в 1,5 млн человек. "Значит, и нам потребуется 220 (бригад - Ред.)", – сказал Зеленский в Мюнхене.

Также украинский президент предложил западным союзникам не присылать своих миротворцев, а вместо этого вооружить 100 тысяч украинских военных, которые и будут исполнят функции "миротворцев".

Пока на Западе не дают никаких сигналов о том, какой формат гарантий он может предоставить. И, судя по тону президента Украины, ему такие сигналы тоже не поступают. Из публичной сферы идут пока лишь заявления США, которые ежедневно повторяют, что абсолютно все расходы на Украину, включая отправку миротворцев и гарантии безопасности, должны понести европейцы (если захотят), а Вашингтон будет делать лишь то, что имеет прямую коммерческую выгоду. В том числе поставлять Украине оружие - но только за "живые" деньги или же в обмен на право на разработку полезных ископаемых.

Такой расклад ни Киев, ни Европу не устраивает, поэтому очень много скепсиса звучало в заявлениях и Зеленского, и европейских представителей на Мюнхенской конференции.

Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европа не сможет в ближайшие годы обеспечить гарантии безопасности для Украины без США. "Мы должны четко понимать, что у нас большой разрыв в силах сдерживания. Без мощностей США мы не будем в состоянии обеспечивать гарантии безопасности для Украины как минимум в ближайшие годы", - считает он.

Тем временем, американцы продолжают дозированной выдавать отдельные элементы своего пока еще не озвученного мирного плана.

В уже цитированном интервью госсекретарь Рубио заявил, что первым этапом окончания войны в Украине может стать прекращение огня.

"Может быть, это начнется с прекращения огня. Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом, а затем открыть такие вещи, как коридоры помощи, и обеспечить, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он в интервью, которое цитируется на сайте Госдепа (при этом Зеленский сегодня в Мюнхене завил, что просто прекращение огня Украине не нужно).

Также, по словам Рубио, на переговорах будут обсуждаться языковые и культурные вопросы. "Есть много деликатных вопросов, о которых нужно поговорить: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобное, языковые и культурные вопросы, все это придется проработать", - добавил он (напомним, Россия требовала, в качестве одного из условий завершения войны, восстановления прав русского языка в Украине).

Ранее в СМИ обсуждалась формула мира, которая состояла из перемирия, выборов в Украине и затем подписания долгосрочного мира. По ряду утечек, остановки огня могут попытаться добиться к Пасхе 20 апреля. То есть, Рубио подтверждает, что США выступают как минимум за остановку огня. При этом ранее Келлог и Трамп выступали и за выборы в Украине. Иными словами, инсайд, который распространялся на эту тему, выглядит весьма похожим на истину.

Также американцы лишний раз подтвердили, что для них на данный момент не стоит вопрос возврата Украине потерянных ею территорий или участия в войне на стороне Киева. Министр обороны США Хегсет накануне Мюнхена заявил, что возвращение к границам 2014 года, отправка в Украину американских войск и вступление Украины в НАТО - "маловероятны".

Правда, по войскам и военной помощи представители Трампа делают периодически и "лирические отступления".

Накануне поездки в Мюнхен вице-президент США Вэнс заявил, что в случае отказа России поддержать мирный план по Украине, против РФ могут быть введены новые санкции. Также он не исключил увеличение военной помощи Киеву, включая отправку американских войск.

"Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные рычаги воздействия, если Россия не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует долгосрочную независимость Украины", - сказал Вэнс в интервью Wall Street Journal. По словам вице-президента, возможность отправки американских войск в Украину "рассматривается".

Однако вскоре сам Вэнс это заявление опроверг, заявив, что американские войска не будут отправляться в Украину и что Wall Street Journal неправильно его слова трактовала.

Впрочем, изначально заявление вице-президента выглядела малоправдоподным. Потому что появление американских войсках в Украину до окончания боевых действий будет с очень большой вероятностью означать начало войны США с Россией с огромным риском перерастания ее в ядерную и мировую (особенно, если американцы передадут Киеву ядерное оружие).



Более реальными рычагами давления на Москву выглядят угрозы ввести новые санкции и продолжить (или даже расширить) поставки оружия Украине.



Однако, что касается санкций, то, во-первых, их уже вводили много, но они пока не привели к критическим проблемам для РФ – Москва научилась их обходить. Во-вторых, даже если новые санкции и дадут эффект, то далеко не сразу и потому вряд ли могут использоваться конкретно сейчас как сильный рычаг на переговорах. В-третьих, если они в конце концов окажут критическое влияние на способность РФ продолжать войну, то Москва может пойти на "увеличение ставок" и эскалацию уже в отношении непосредственно США.



Тоже самое можно сказать и по поставкам оружия. Во-первых, поставки, которые и так сейчас пока еще идут, не приводят к перелому на фронте в пользу ВСУ. Во-вторых, есть вопросы относительно способности США и их союзников по НАТО кратно нарастить производство и поставки оружия Украине, а также профинансировать это увеличение. В-третьих, если поставки оружия действительно начнут менять ситуацию на поле боя, то Россия, опять же, может пойти на эскалацию в отношении Запада.



В любом случае, как уже неоднократно писала "Страна", провал мирных переговоров может привести к неконтролируемой эскалации из-за того, что каждая сторона попытается "повысить ставки" для демонстрации "сильной позиции".



Но более точно сказать, как будут развиваться события можно только после того, как Трамп наконец-то публично представит свой "мирный план" и условия "сделки" по Украине. Тогда и станет понятно насколько эта схема реалистична и может ли она действительно привести к завершению войны в Украине.

В целом же те параметры этой сделки, которые озвучиваются трампистами, пока не выглядят особенно конфронтационными в адрес РФ.

Тот же Вэнс в интервью WSJ выразил готовность пересмотреть отношения с Россией в лучшую сторону после успешного урегулирования конфликта. "Путину невыгодно быть “младшим братом” в союзе с Китаем", — сказал Вэнс. Вице-президент заявил, что администрация Трампа будет стремиться убедить Путина, что на переговорах Россия сможет добиться большего, чем на поле боя.

Он уверен в заключении сделки и предположил, что она "шокирует многих". Вэнс отметил, что пока рано говорить, какая часть территории Украины останется под контролем России и какие гарантии безопасности США и их западные союзники смогут предложить Киеву. По его словам, эти детали должны быть согласованы в ходе мирных переговоров.

Параллельно американцы продолжают "прокачивать" переговорный трек с Россией.

Трамп вчера заявил, что хотел бы видеть Россию снова в G7. И что было "ошибкой" её оттуда исключать. "Я хотел бы их вернуть. Я считаю, что выбросить их было ошибкой. Дело не в том, любить или не любить Россию. Они должны сидеть за столом. Я думаю, что Путин хотел бы вернуться", - сказал Трамп.

Правда, Песков на это ответил, что возвращение в "большую восьмерку" для России уже не интересно. И она считает более оптимальным формат решения международных вопросов "большую двадцатку".

Мюнхенская речь Вэнса

На самой же Мюнхенской конференции главным событием стала речь вице-президента США Вэнса. С ее полным текстом можно ознакомится здесь.

Если кратко - Вэнс в очень резких выражениях раскритиковал Евросоюз и отдельные европейские страны за цензуру, травлю правых партий, засилье мигрантов, а также за отступление от принципов свободы слова и демократии. В качестве примера он привел отмену выборов в Румынии, на которых победил неугодным европейскому истеблишменту кандидат. Дэнс сказал, что в США были шокированы тем, что отмену выборов поддержала Еврокомиссия.

"Больше всего меня беспокоит не Россия, не Китай и не какие-либо внешние силы. Меня действительно волнует внутренняя безопасность. Отход Европы от одних из самых глубоких ценностей, которые мы разделяем с США. Например, бывший еврокомиссар в своем выступлении на ТВ одобрительно говорил о том, что румынское правительство аннулировало выборы, объясняя это тем, что процесс пошел не по плану. И это может случиться и в Германии. Эти заявления шокируют американцев, ведь всё, на что мы тратим деньги и дотации, должно соответствовать нашим демократическим ценностям", - заявил Вэнс.

По оценке наблюдателей, эта речь шокировала собравшихся в Мюнхене представителей европейских элит.

Вот как описал реакцию на выступления Вэнса присутствовавший на конференции нардеп Гончаренко.

По его словам, представители европейских восприняли речь вице-президента США Джей Ди Вэнса как "объявление войны".

По его словам, европейцы "пересматривались и вообще ничего не понимали". Сам он воспринял речь Вэнса как "одно из эпохальных выступлений на Мюнхенской конференции".

"По сути, европейским лидерам (и нам в том же числе) показали место, на котором видит нас новая администрация Трампа. По сути, это такой большой рынок сбыта товаров и место поддержки американской экономики. Такой задний двор американской империи. Можно даже сказать, что Вэнс объявил, что понятия "Запад" больше нет. Есть США и есть ее вассал – Европейский Союз", - написал Гончаренко.

Он отметил, что в своей речи Вэнс ничего не сказал о войне и Украине - и "это плохой для нас звонок".

"Глобально Украина рассматривается США как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный. Поэтому ЕС должен заплатить и решить эту проблему. Мы в очень сложной ситуации, и никто кроме нас нам не поможет. Это нужно понимать", - резюмировал депутат.