В Мюнхене на конференции по безопасности начал свое выступление вице-президент США Джей Ди Вэнс. В своей речи он затронул несколько геополитических актуальных тем.

Прежде всего он подверг резкой критике политику Евросоюза и отдельных европейских стран. В частности, раскритиковал отмену выборов в Румынии, назвав это "отходом от демократии".

"В декабре Румыния отменила результаты президентских выборов на основе каких-то сведений разведки и под давлением континентальных соседей. Насколько я понимаю, утверждалось, что российская дезинформация распространялась и повлияла на выборы. Хочу спросить европейских друзей: вы считаете, что Россия неправильно делает, когда распространяет такую информацию? Да, мы согласны. Но если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, на которые такая реклама покупается, то такая демократия не очень сильна вообще... Когда европейские суды отменяют результаты выборов, то мы задаем вопрос: какие это все-таки стандарты? - сказал вице-президент США.

Еще он обвинил ЕС в ущемлении свободы слова.

"К сожалению, я не всегда понимаю, что произошло с победителями в холодной войне. Я был в Брюсселе. Некоторые комиссары предупреждают, что определенные СМИ могут быть закрыты, чтобы предупредить распространение вредных призывов к насилию или предупредить антифеминистские выступления", - заявил Вэнс.

"Европа отошла от наших общих ценностей", - продолжил свою разгромную критику Евросоюза вице-президент.

Если США смогли пережить годы речей Греты Тунберг, то и Европа потерпит Илона Маска пару месяцев, сказал также Вэнс.

"Это самый важный факт, который я выучил: не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Если США смогли пережить 10 лет сообщений о Грете Тунберг, вы потерпите пару месяцев посты Илона Маска. Демократия зиждется на принципе, что голоса людей должны быть услышаны, их нельзя заглушить", - подчеркнул Вэнс.

Также он заявил, что не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы есть внутри самого ЕС.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, — это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей", - отметил Вэнс.

Досталось от него и организаторам Мюнхенской конференции по безопасности за запрет участвовать в мероприятии крайне правым и левым партиям.

"Они отражают определенную часть общества. Мы должны вести с ними диалог, но не обязаны соглашаться с ними", - заявил Вэнс.

Вэнс добавил, что готов приехать в Москву для переговоров об Украине. Также он выразил уверенность, что США смогут договориться о завершении войны в Украине. По его словам, с Россией необходимо договориться о завершении войны в Украине.

Вэнс затронул и тему массовой миграции, назвав ее главной проблемой Европы и США.

"Это возникло не из ниоткуда, а результат политических решений. Ужасы вчерашнего теракта в Мюнхене — это тоже результат этих решений", - сказал вице-президент США.

Полный текст выступления Вэнса

Мы говорим о внешних угрозах безопасности, и здесь присутствуют много военных лидеров, но сегодня ситуация с европейской безопасностью очень напряженная. Я считаю, что нам нужно прийти к соглашению между Украиной и Россией, и очень важно, чтобы Европа также встала и ответила на вызовы.

Но больше всего меня беспокоит не Россия, не Китай и не какие-либо внешние силы. Меня действительно волнует внутренняя безопасность.

Отход Европы от одних из самых глубоких ценностей, которые мы разделяем с США. Например, бывший еврокомиссар в своем выступлении на ТВ одобрительно говорил о том, что румынское правительство аннулировало выборы, объясняя это тем, что процесс пошел не по плану. И это может случиться и в Германии. Эти заявления шокируют американцев, ведь всё, на что мы тратим деньги и дотации, должно соответствовать нашим демократическим ценностям.

То же касается Украины: если мы помогаем строить оборонные возможности и демократию, но в то же время видим, как европейские суды отменяют выборы, мы задаемся вопросом, соответствуем ли мы собственным высоким стандартам.

Я говорю "мы", потому что верю, что мы все в одной команде. Мы должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях — мы должны жить ими.

Холодная война была борьбой за защиту демократии от тирании. Преследование инакомыслящих, отмена выборов и закрытие церквей — были ли эти люди хорошими? Конечно, нет.

Слава Богу, что они проиграли холодную войну. Они не уважали свободу, которая дает возможность ошибаться, развиваться и творить. Демократия — это когда люди сами принимают решения, а не когда им диктуют, что думать и чувствовать.

Однако когда я смотрю на Европу сегодня, не всегда понятно, что стало с теми, кто выиграл холодную войну.

Я был в Брюсселе, где обсуждалась идея закрытия соцсетей под предлогом борьбы с разжиганием ненависти. В Швеции недавно осудили христианского активиста только за то, что он присутствовал на слушаниях. В Великобритании два года назад 52-летнего ветерана Адама Смит-Коннера осудили за то, что он молился возле клиники, где проводят аборты. Он не мешал никому, просто стоял в тишине.

Когда его спросили, о чем он молится, он ответил, что за своего нерожденного сына. В результате его признали виновным и обязали выплатить тысячи фунтов штрафа. Более того, в Шотландии недавно рассылали письма с предупреждением, что даже молитва дома может нарушить закон.

Я смотрю на это и вижу, как Европа отходит от ценностей свободы слова. И самое громкое давление на свободу слова исходит не из Европы, а из моей страны. Предыдущая администрация США угрожала соцсетям за распространение "дезинформации", но впоследствии оказалось, что многое из этого было правдой.

Сейчас ситуация ухудшилась. В декабре Румыния просто аннулировала результаты выборов, ссылаясь на якобы влияние российской дезинформации. Но если вашу демократию можно уничтожить парой сотен тысяч ботов, значит ли это, что она настолько хрупка?

Я верю, что демократия сильнее, чем многие думают, и она укрепляется, когда люди могут свободно говорить. Это касается и Мюнхенской конференции. Мы можем не соглашаться друг с другом, но когда важные политические лидеры поднимают вопросы, мы должны обсуждать их, а не замалчивать.

Европа столкнулась с кризисом, но этот кризис создан нами самими. Если лидеры боятся собственного народа, Америка ничем не сможет помочь.

Что касается безопасности — сколько раз мы должны терпеть теракты, совершаемые нелегальными мигрантами, прежде чем поменяем приоритеты? Люди голосовали за Брексит, за прекращение неконтролируемой миграции, но разве это исполнилось?

Люди заботятся о своем будущем, их волнуют безопасность, экономика, возможность содержать семьи. Но политическая элита часто их игнорирует.

Если мы боимся слушать свой народ, даже самые грандиозные проекты ничего не значат. Не бойтесь. Мы не должны бояться своего народа, даже если его мнение отличается от нашего.

Спасибо всем и пусть Бог благословит вас.