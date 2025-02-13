В центре Мюнхена 24-летний афганец, которому отказали в статусе беженца, въехал в толпу во время демонстрации на белом Mini Cooper. Пострадали 28 человек.

Об этом сообщает Bild.

Среди пострадавших есть мужчины, женщины и дети. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии

Полиция открыла огонь, чтобы остановить нападавшего. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что быстрое вмешательство полиции предотвратило новые жертвы. Подозреваемого задержали, его доставили в больницу.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер уже назвал случившееся "предполагаемым терактом".

По данным Bild, мужчина приехал из Кабула в Германию в 2016 году как проситель убежища. Его ходатайство было отклонено, но он получил временное разрешение на проживание. В последние годы совершал кражи и правонарушения, связанные с наркотиками. Накануне нападения публиковал исламистские посты в интернете.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что преступник "не может рассчитывать на снисхождение".

Отметим, что уже завтра в Мюнхене стартует конференция по безопасности, куда съедутся мировые лидеры, в том числе и Украины. Госсекретарь США говорил, что Украина станет главной темой.