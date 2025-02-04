В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе по меньшей мере десять погибших и 15 раненых.

Об этом сообщает местное издание SVT.

Премьер-министр Ульф Кристерссон уже назвал инцидент самым массовым расстрелом в истории Швеции.

Как пишет SVT, тела погибших были обнаружены внутри здания образовательного центра. Пока неизвестно, есть ли погибшие на улице, поэтому число жертв ещё может увеличиться.

Состояние пострадавших пока неизвестно, однако сообщается, что пять человек уже доставили в больницу.

Нападающим оказался 35-летний мужчина, вооружённый огнестрельным автоматическим оружием, он был убит в ходе перестрелки с полицией. Террорист не был ранее известен правоохранительным органам и не имел связей с уголовными группировками.

На месте работают экстренные службы, идет масштабная спасательная операция. Обстоятельства трагедии выясняются. Горожан призывают оставаться дома.

Премьер-министр Кристерссон и министр юстиции Гуннар Стреммер созвали срочную пресс-конференцию, о результатах которой пока ничего не известно.

Школа Risbergska проводит образовательные курсы на уровне начальной и старшей школы, а также предлагает профессиональное обучение для лиц старше 20 лет и организовывает занятия для мигрантов.

Напомним, не так давно в Швеции в прямом эфире застрелили иракца, который проводил акции сожжения Корана.

Ранее произошла стрельба в христианской школе США.