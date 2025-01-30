В Швеции в прямом эфире в TikTok застрелили гражданина Ирака, который проводил акции сожжения Корана.

Салван Момика был убит в собственной квартире около полуночи. Соседи услышали стрельбу и вызвали правоохранителей, которые нашли мужчину уже мертвым.

Судя по кадрам, полицейские прервали прямой эфир, в ходе которого он был убит.

Убитый проходил по делу о разжигании ненависти - приговор должны были огласить сегодня утром. На родине за его голову была назначена награда в 2 миллиона долларов.

Задержаны пятеро подозреваемых.

Напомним, в прошлом году в Стокгольме полиция разрешила провести сожжение Корана прямо у мечети. Полиция обосновала свое решение, указав на конституционное право на свободу слова, которое не должно быть нарушено запретом на протест.

А в январе этого в голландском городе Арнеме, где пытались сжечь Коран, произошли столкновения с мусульманами. Сообщается, что акцию по сожжению устроило движение "Патриотические европейцы против исламизации Запада".