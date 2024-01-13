В голландском городе Арнеме, где сегодня пытались сжечь Коран, произошли столкновения с мусульманами.

Видео масштабных протестов, перешедших в потасовку и драку с полицейскими публикуют телеграм-каналы.

Как сообщается, акцию по сожжению устроило движение "Патриотические европейцы против исламизации Запада". Когда его лидер Эдвин Вагенсвельд облил Коран жидкостью для розжига и попытался поджечь его в мусорной корзине, несколько мусульманских демонстрантов прорвали полицейское оцепление и с криками "Аллах Акбар" попытались воспрепятствовать происходящему.

На кадрах к центру действия пробиваются двое смуглых молодых людей из числа сторонников Корана, которых полицейские бьют дубинками. На фоне происходящего слышны взрывы - то ли от петард протестующих сожжению, то ли от светошумовых гранат полиции.

Ранее в Стокгольме полиция разрешила провести сожжение Корана прямо у мечети. Организаторы запланировали акцию, приурочив её к исламскому празднику Курбан-Байрам.

Мы также сообщали, что Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает студента, который сжёг Коран в РФ.