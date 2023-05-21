Россия обвинила украинские и американские спецслужбы в организации сожжения Корана около мечети в Волгограде.

Коран сжег житель Волгограда Никита Журавель, который работал курьером. После задержания он заявил, что действовал якобы по указанию СБУ.

Об этом пишут российские СМИ.

Журавель утверждает, что получил от "своего куратора" из СБУ 10 тысяч рублей (около 124 долларов) за исполнение задания. Кроме того, он также признался, что якобы осуществлял "съемку российских военных объектов по заданию Киева".

Впоследствии российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали, что те обнаружили в деле ещё и след американских спецслужб.

Министр юстиции РФ заявил, что Журавель должен отбывать наказание в одном из регионов России с преимущественно исламским населением.

Уголовное дело в отношении Журавеля передано для расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике.

В январе мы рассказывали, что в январе лидер датской крайне правой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжег Коран во время демонстрации у посольства Турции в Стокгольме.

Через неделю он повторил свою акцию, возмутившую мусульман.