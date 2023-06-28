В Швеции у одной из мечетей Стокгольма состоится демонстрация против Корана. Организаторы запланировали акцию сожжения священной книги мусульман и приурочили ее к исламскому празднику Курбан-Байрам (отмечается 28 июня). Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции.

Об этом пишет Reuters.

Стокгольмская полиция обосновала свое решение, указав на конституционное право на свободу слова, которое не должно быть нарушено запретом на протест. Это решение признается важнее возможных внешнеполитических последствий для Швеции, особенно учитывая ожидание одобрения заявки страны на вступление в НАТО со стороны Турции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что хотя такое разрешение является законным, оно неуместно. Он выразил мнение, что сохранение спокойствия и долгосрочных интересов Швеции важнее в данном контексте.

Следует отметить, что в прошлом акция сожжения копии Корана возле посольства Турции в Стокгольме, проведенная лидером датской ультраправой политической партии, привела к приостановке переговоров между Турцией и Швецией относительно заявки последней на вступление в НАТО. Турецкие власти также высказались против одобрения заявки Швеции, обвинив ее в укрывательстве террористических организаций.

Напомним, что в январе 2023 года в Швеции ультраправый активист сжег Коран перед посольством Турции и обещал повторять это каждую неделю до тез пор, пока Реджеп Тайип Эрдоган не одобрит членство Швеции в НАТО.

В августе 2020 года в Швеции уже вспыхивали массовые беспорядки после сожжения Корана праворадикалами.