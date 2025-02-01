"Самый массированный удар за последнее время". Армия РФ обстреляла Запорожье
Сегодня ночью армия РФ нанесла 16 ударов БпЛА по Запорожью. В результате падения обломков пострадал мужчина.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС.
"Из-за вражеской атаки на Запорожье получил ранение 57-летний мужчина. Медики оказали необходимую помощь. От госпитализации отказался", - написал Федоров.
Он отметил, что это самый массированный удар по городу за последнее время.
В результате атаки повреждены объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, учебное заведение.
Также повреждены автомойка и частные гаражи.
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Напомним, утром россияне ударили по Полтаве, есть попадание в жилой дом. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Три человека погибли, еще 10 получили ранения, среди них ребенок.
Также россияне атаковали Харьков. Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб.
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