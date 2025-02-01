Сегодня ночью армия РФ нанесла 16 ударов БпЛА по Запорожью. В результате падения обломков пострадал мужчина.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС.

"Из-за вражеской атаки на Запорожье получил ранение 57-летний мужчина. Медики оказали необходимую помощь. От госпитализации отказался", - написал Федоров.

Он отметил, что это самый массированный удар по городу за последнее время.

В результате атаки повреждены объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, учебное заведение.

Также повреждены автомойка и частные гаражи.

Обесточены более 400 абонентов. Сейчас энергоснабжение восстановлено.

Напомним, утром россияне ударили по Полтаве, есть попадание в жилой дом. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Три человека погибли, еще 10 получили ранения, среди них ребенок.

Также россияне атаковали Харьков. Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб.

Война в Украине идет 1074-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.