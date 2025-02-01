Утром россияне ударили по Харькову. Погиб человек
Сегодня утром россияне атаковали Харьков. Предварительно удар был совершен БПЛА типа "Шахед". Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.
На месте удара начался пожар.
"В результате атаки на Харьков один человек погиб, а четверо ранены", - написал он.
Напомним, вчера вечером был нанесен удар по Одессе. Повреждено здание отеля "Бристоль": в нем обрушился потолок, сильные разрушения в помещениях с первого по четвертый этаж. Также пострадал исторический центр города. В результате взрывов в помещениях литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.
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