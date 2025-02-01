Сегодня утром россияне атаковали Харьков. Предварительно удар был совершен БПЛА типа "Шахед". Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.

На месте удара начался пожар.

"В результате атаки на Харьков один человек погиб, а четверо ранены", - написал он.

Напомним, вчера вечером был нанесен удар по Одессе. Повреждено здание отеля "Бристоль": в нем обрушился потолок, сильные разрушения в помещениях с первого по четвертый этаж. Также пострадал исторический центр города. В результате взрывов в помещениях литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

Война в Украине идет 1074-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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