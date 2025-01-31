Сегодня вечером был нанесен удар по Одессе, результатом которого стали разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщают власти города и области.

Перед ударом Воздушные силы предупреждали об угрозе пусков баллистических ракет с южного направления. Затем в городе раздались взрывы. Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что пострадал исторический центр города. В результате взрывов в помещениях литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов. А мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что большое количество повреждений наблюдается в охранной зоне ЮНЕСКО. В частности, повреждено здание отеля "Бристоль": в нем обрушился потолок, сильные разрушения в помещениях с первого по четвертый этаж.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что для удара использовались баллистические ракеты. По данным мониторинговых телеграм-каналов, это были три "Искандера", минимум один из них - кассетный.

На момент написания статьи известно о трех пострадавших в результате атаки: двух женщинах и юноша 2006 года рождения. Одна из женщин - сотрудница отеля. Их направили в больницы в состоянии средней степени тяжести.

"На месте работают все соответствующие службы", - заверил Кипер.

В ноябре по Одессе тоже был нанесен удар, под который тогда попали жилые дома.

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