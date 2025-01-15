РФ сегодня утром выпустила по Украине более 40 ракет, по меньшей мере 30 из них уничтожены.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его данным, целью была газовая инфраструктура и энергетические объекты, работа энергосистемы сохранена.

"Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за ночь были также сбиты более 70 ударных дронов.

"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", - заявил президент.

Он отметил, что для страны необходима поддержка ЕС в обороне на длительный срок.

"Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны – надежно и долго", - подытожил Зеленский.

Как мы писали, целью ракетной атаки стал запад Украины. Во Львовской области повреждены два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Война в Украине идет 1057-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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