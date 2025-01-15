Газовая инфраструктура и энергетические объекты. Зеленский назвал цели сегодняшнего ракетного удара РФ
РФ сегодня утром выпустила по Украине более 40 ракет, по меньшей мере 30 из них уничтожены.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
По его данным, целью была газовая инфраструктура и энергетические объекты, работа энергосистемы сохранена.
"Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь были также сбиты более 70 ударных дронов.
"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", - заявил президент.
Он отметил, что для страны необходима поддержка ЕС в обороне на длительный срок.
"Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны – надежно и долго", - подытожил Зеленский.
Как мы писали, целью ракетной атаки стал запад Украины. Во Львовской области повреждены два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.
Война в Украине идет 1057-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 января 2025 года в обновляемом онлайне.
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