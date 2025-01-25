Россияне ударили беспилотниками по трем районам Харькова. Предупреждается о перебоях со светом и водой.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, а также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своих Telegram-каналах.

По информации, удар БПЛА пришелся на Холодногорский район. Также еще один удар зафиксирован в Шевченковском районе, предварительно, БПЛА "Молния".

"Оккупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова", - пишет глава ОВА.

По словам Терехова, в ходе происшествия есть пострадавшие машины. Отмечается, что на месте прилета моментально вспыхнул пожар.

"В Шевченковском районе пострадали семь авто, информации о пострадавших не поступало", - констатировал он.

Также стало известно, что третий удар дронами пришелся по Киевскому району города.

"В настоящее время информации о пострадавших нет", - заявил городской голова.

Уточняется, что в результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением.

"Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу - будьте осторожны", - добавил глава города.

Напомним, в Киевской области из-за российской атакой беспилотниками дрон попал по многоэтажке в Вишневом. В здании разрушены балконы с 5 по 9 этажи.