При утренней атаке "Шахедов" на Киев пострадал известный дом на пересечении улиц Институтской и Банковой. Ранее его называли "домом Совнаркома".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В Печерском районе произошло возгорание на крыше нежилого помещения и в квартирах жилого дома, также в доме частично разрушены два верхних этажа", - говорится в сообщении.

Как известно, дом расположен рядом с правительственным кварталом и в шаговой доступности от Офиса президента, а также пострадавшего вследствие той же атаки здания НБУ. Здание можно опознать по отдельным элементам на фото, которые публикуют паблики.

Данное сооружение на Печерских Липках, построенное в 1941 году накануне войны для Совета народных комиссаров УССР внесено в реестр памятников архитектуры и привлекает внимание своей башней-ротондой на крыше в виде беседки.

Если сравнить дом после попадания обломков "Шахеда" с прежней фотографией, то видно, что полностью уничтожена его главная отличительная часть - ротонда на крыше. Также разрушены квартиры на верхних этажах.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что по факту атаки возбуждено уголовное дело.

По информации прокуратуры, 1 января 2025 в результате атаки БПЛА на Киев зафиксировано падение обломков в двух районах столицы - в Печерском и Святошинском.

В Печерском районе произошло возгорание на крыше нежилого помещения (корпус Нацбанка) и квартирах жилого дома. Также в доме частично разрушены два верхних этажа (речь идет о "доме Совнаркома").

В Святошинском районе в результате падения обломков произошел пожар в нежилом помещении, повреждены окна, забор. Также частично поврежден трамвайный путь.

Также появились подробности по пожару в здании Нацбанка после сегодняшней атаки БПЛА на Киев от источника в НБУ.

"На ул. Институтской горела крыша здания Национального банка, в котором находится Совет НБУ и некоторые подразделения Нацбанка. Это не центральное здание, а второе рядом с ним. На месте ещё работают спасательные службы и очень сильно воняет гарью. На функционировании банковской системы произошедшее не сказалось", - рассказал источник.

Между тем глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки по Киеву погибли два человека.

Также в соцсетях сообщают, что разрушенном доме удар пришелся по квартире известного украинского нейробиолога Игоря Зимы. На данный момент, по словам его знакомых, он не берет трубку.

Напомним, в Киеве после падения обломков "Шахедов" возникли пожары, есть пострадавшие.

Ранее Харьков дважды атаковали беспилотниками. Пострадали восемь человек.