Николаев атаковали дроны. Пострадали пятиэтажка и территория предприятия
Ночью в Николаеве в Ингулецком районе беспилотник попал по территории предприятия и по крыше многоэтажки. Пожары ликвидированы, пострадавших нет.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"В результате боевой работы и падения обломков возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома и сухой травы на территории промышленного предприятия", - написал Ким.
Оба пожара были оперативно ликвидированы пожарными.
В жилом доме частично разрушена крыша, выбиты окна. Пострадавших нет.
Последствия атаки БПЛА в Николаеве.
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