Ночью в Николаеве в Ингулецком районе беспилотник попал по территории предприятия и по крыше многоэтажки. Пожары ликвидированы, пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В результате боевой работы и падения обломков возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома и сухой травы на территории промышленного предприятия", - написал Ким.

Оба пожара были оперативно ликвидированы пожарными.

В жилом доме частично разрушена крыша, выбиты окна. Пострадавших нет.

Последствия атаки БПЛА в Николаеве.

Война в Украине идет 1039-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В материале подробно рассказывается о том, почему ВСУ снижают удары "дальнобоем", как украинцы верят в мир от Трампа, каких гарантий от НАТО ждет Путин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.