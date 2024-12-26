Анализируем итоги 1037-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Под Покровском украинские войска отходят к последней линией обороны, которая защищает Днепропетровскую область. Об этом пишут украинские военные и российские паблики.

"Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены откатиться на запад в район Новоалександровки-Надеждинки. Кроме того, придется еще отойти из Нововасильевки, а совсем скоро — из Успеновки.

Враг считает, что Нововасильевка долго не продержится, так как она уже охвачена с обеих сторон. Если они возьмут ее под контроль, это упростит им операции севернее, в направлении Удачного и Котлино", - написал украинский военный с позывным "Мучной".

Ранее вчера мы уже сообщали, что до границы Днепропетровской области от линии фронта осталось чуть более семи километров.

По данным "Мучного", южнее российские войска начали наступление в направлении Ясенево и подошли к нему с обеих сторон.

"Это село является логистическим узлом, потеря которого ухудшит коммуникацию между нашими подразделениями, а также создаст угрозу южнее — в районе Славянки и Петропавловки. Эти два населенных пункта мы пока успешно обороняем и не даем противнику подбираться ближе. Однако потеря этих сел, в свою очередь, приведет к дальнейшему продвижению врага на Андреевку", - сообщает он.

Захват Андреевки будет означать появление вероятного "котла", поскольку блокирует пути сообщения к западу от Курахово.

К обстрелам. Стратком ВСУ заявляет, что а результате вчерашнего удара по командному пункту во Льгове Курской области погиб замкомандира российской 810 бригады морской пехоты (базируется в Севастополе).

Также, по заявлению Страткома, погибли еще 17 военнослужащих РФ, преимущественно офицеров штаба. Здание частично уничтожено.

Ранее власти Курской области заявляли, что погибли три человека, а поражены были только гражданские объекты и инфраструктура, в частности, жилые дома и газопровод.

Также продолжаются отключения света в Украине, вызванные российским ударом по энергетике утром 25 декабря. Эксперты считают, что отключения продлятся не менее 5-7 дней, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Морозы от -5 могут усилить ограничения.

Ранее журналист Николов заявил, что половина Украины фактически осталась без своей генерации и питается с западной части. А потому ей грозит блэкаут в случае удара по распределительным подстанциям. Тот же Харченко согласился со сказанным.

Напрямую с войной в Украине стали связывать вчерашнее крушение самолета в казахском Актау. Западные СМИ написали о том, что пассажирский борт был подбит российской ракетой ПВО, которая отражала в этот момент налет украинских дронов на Грозный.

Об этом сперва написало агентство Euronews, а затем Reuters со ссылкой на источники в Азербайджане, которому принадлежал самолет. Пишут, что он был сбит ракетой от Панцирь-С. При этом связь самолета была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.

Источники при этом не пояснили, почему самолёт после этого пересек море, пишет издание. Отмечается, что ближайший на пути следования российский аэропорт был закрыт. "Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает от российской стороны признания в сбитии азербайджанского самолета", - заявил источник.

Напомним, версия о поражении самолёта российской системой ПВО появилась ещё вчера. В момент полета рейса над Чечней там летали украинские беспилотники, по которым вела огонь российские системы ПВО.

"Новые регионы" Трампа и Украина

Разворачивается история с территоральным претензиями Дональда Трампа к другим странам - Панаме, Канаде и Дании.

Напомним, что некоторое время назад он начал требовать у Панамы вернуть канал между Атлантическим и Тихим океанами, предлагать Канаде войти в состав США, а Дании - продать американцам остров Гренландия.

Это уже вызвало негативную реакцию всех трех государств, а Дания заявила, что увеличит расходы на оборону своего острова. Но избранный президент продолжает наращивать свою риторику. Сегодня он написал "рождественнский" пост, который посвятил своим территоральным притязаниям.

Он пожелал счастливого Рождества, во-первых, "замечательным солдатам Китая, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал". И напомнил, что США вложили в него миллиарды долларов.

Также он поздравил с рождеством "губернатора Канады" Джастина Трюдо, "налоги в которой слишком высоки, но если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы снижены более чем на 60%". Он добавил, что Канада была бы защищеннее в составе США. "То же самое относится и к народу Гренландии, который необходим Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и который хочет, чтобы США были там, и мы будем там!" - написал Трамп.

Неизвестно, сможет ли избранный президент реализовать эти планы. Но его инициативы, которые сперва воспринимались как троллинг, все меньше кажутся шуткой. И уже развернули дискуссию о том , что республиканец крайне вольно обращается с границами суверенных стран. В контексте чего газета New York Times на днях вспомнила Украину.

""Заявления избранного президента - и скрытые за ними угрозы - стали еще одним напоминанием, что его версия "Америки прежде всего" - это не изоляционистское кредо. Его агрессивная интерпретация этой фразы напоминает экспансионизм или колониализм президента Теодора Рузвельта, который закрепил контроль над Филиппинами после испано-американской войны. Она отражает инстинкты застройщика, который внезапно получил в распоряжение мощь крупнейшей в мире армии, чтобы подкрепить свою стратегию ведения переговоров. Трамп не раз давал понять, что не всегда считает границы других стран священными. Когда Россия начала конфликт в Украине, его первой реакцией было не осуждение вопиющего захвата земель, а замечание, что этот шаг президента Владимира Путина был "гениальным". Даже сейчас, когда Трамп стремится заключить договор по прекращению военного конфликта, он ни разу не сказал, что границы Украины должны быть восстановлены, что является ключевым требованием США и НАТО. Он лишь пообещал "сделку" по прекращению боевых действий"", - говорится в статье.

Для Украины эта тенденция действительно тревожная.

Основа позиции Киева в нынешней войне – принцип нерушимости границ и территориальной целостности, незыблемости суверенитета. Однако, если этот принцип начнет повсеместно нарушаться (и, особенно, если пример в этом подадут США), а постоянные интервенции и аннексии территорий станут явлением обычным, "новой нормой", то вторжение РФ в Украину превратится лишь в один из многих случаев, что значительно ослабит к нему внимание и, соответственно, может сказаться и на готовности Запада и дальше поддерживать Украину, соблюдая санкционный режим против России. Не говоря уже об отношении к войне других стран мира.



Более того, все громче (в том числе, естественно, и с подачи Москвы) будет звучать вопрос – если США, руководствуясь собственным пониманием своих национальных интересов, хочет отжать Гренландию или территорию Панамского канала, то почему это же не может делать Россия, аннексируя Крым и Донбасс?



Для Украины в нынешней войне такая возможная смена мировой повестки - потенциально угроза огромного масштаба.

При этом достаточно слабые шансы на то, что Трамп, как полагают некоторые украинские наблюдатели, забудет со временем свои обещания завершить войну в Украине и продолжит прежнюю политику Байдена.

Американское издание Axios подсчитало, что республиканец за последние два года чаще всего обещал урегулировать российско-украинский конфликт. Журналисты проанализировали публичные заявления Трампа с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года. Оказалось, что за этот период будущий американский лидер обещал урегулировать конфликт 33 раза.

На втором месте с минимальным отставанием по количеству упоминаний идет план закрыть границу США. Это обещание Трамп повторил 32 раза.

То есть, окончание войны в Украине - это по сути главное предвыборное обещание Трампа, которому он сам уделял наибольшее внимание и до, и после выборов президента США. И крайне маловероятным выглядит сценарий, при котором республиканец на это "забьет" (если только в это понятие не будет входить отстановка помощи Киеву и предложение Украине и Европе разбираться с конфликтом самостоятельно).

Кроме того, учитывая необходимость дальнейшей борьбы с демократами, у Трампа могут попытаться "достать" их через Украину - попытавшись доказать, что Демпартия годами закрывала глаза на "масштабную коррупцию", которой в Киеве, как утверждают многие трамписты, сопровождалось освоение американской помощи. О чем недавно написала газета Kyiv Post со ссылкой на инсайдеров из Республиканской партиии.

По их данным, как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину "привлекут к ответственности" по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам.

Если у Трампа начнут раскручивать эту тему, она может понадобиться Белому дому не только для дискредитации демократов, которые в 2026 году попытаются взять реванш на выборах в Конгресс. Но и для давления на Киев, если он откажется урегулировать войну на условиях Трампа.

Будет ли Европа помогать Украине без США

Явное желание Трампа "свалить" войну в Украине на плечи европейцев уже вызывает у них столь же явное неприятие.

Три анонимных собеседника радио "Свобода" заявили, что в случае отказа США участвовать в миротворческой миссии в Украине, убедить население Европы отправить своих военных в Украину "будет очень сложно".

"Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут – первое. Второе – это трудно "продать" европейскому населению. Отправка "наших парней" в Украину умирать – отличная фраза для популистов", – заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.

О настроениях европейского населения на этот счет красноречиво пише британская газета The Guardian со ссылкой на опрос YouGov. Ориентация на победу Киева в этой войне упала во всех семи странах, где опрашивали людей: Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Дания и Великобритания.

Зато во всех этих странах возросла поддержка прекращения войны с РФ путем переговоров. Этот вариант уже стал более предпочтительным в четырех ключевых странах ЕС: Германии (45% против 28%), Франции (43% против 23%), Италии (55% против 15%) и Испании (46% против 25%). В Британии перевес сторонников дальнейшей поддержки сократился до минимума - 36%.

"Страна" уже писала о том, что поддержка Киева Европой без участия США делает продолжение войны со стороны ВСУ крайне проблематичным. Даже если американцы согласятся поставлять оружие Украине, но перестанут делать это бесплатно. В таком случае на Европу лягут дополнительные огромные военные расходы. При том, что и сейчас при оказании помощи Украине ЕС постоянно сталкивается как с финансовыми (нарастающие бюджетные проблемы в ведущих странах), так и с производственными (невозможность быстро увеличить производство оружия) проблемами.

Тем временем в США уже предложили вариант, как Европа может помочь Украине урегулировать войну - принять ее в ЕС.

Старший политолог корпорации RAND Сэмюэль Чарап в статье для Foreign Affairs написал о двух путях гарантий безопасности Киеву без принятия в НАТО.

По одному из них, США могут обеспечить безопасность страны, как в случае с Южной Кореей после войны и Израилем после войны Судного дня. Но это противоречит стремлениям РФ, которая на таких условиях вряд ли согласится заканчивать конфлист.

Второй путь – вступление в ЕС. Тогда на страну, пишет Чарап, распространится положение о взаимопомощи: при нападении другие страны должны помогать всеми доступными средствами.

Правда, отметим, Евросоюз не является военным блоком, и строгих правил военной помощи в случае нападения там нет. В то же время данное предложение интересно с точки зрения внутриполитических мотивов Банковой.

Очевидно, что в Киеве очень сильно не хотят заканчивать войну по линии фронта без каких-то видимых бонусов, о которых можно было бы рассказать электорату и подать урезание территории страны как победу.

Именно поэтому Зеленский неизменно требует пригласить Украину в НАТО, прежде чем он готов будет подписать с Россией какие-либо договореннсти. Но в Альянс Киев принимать не хотят. При этом принятие Украины в Евросоюз может быть действительно возможностью для Банковой окончить войну на "победной" ноте. Поскольку фактически это дает украинскому населению несоизмеримо больше бонусов, чем вхождение в Североатлантический альянс.

Впрочем, для ЕС это решение будет также весьма непростым. Процесс вступления туда крайне длительный, сопровождаемый согласованием со всеми странами-членами (у многих из которых есть свои требования к Киеву, например, по сельскому хозяйству). И ранее звучали прогнозы, что Украина сможет вступить не раньше 2030 года. И потому вопрос, реально ли быстро воплотить формулу "ЕС в обмен на мир". Хотя, если Евросоюз примет по этому поводу политическое решение (в качестве необходимой меры для завершения войны в Украине), то ускорение процесса возможно.