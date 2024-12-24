Как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину "привлекут к ответственности" по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам.

Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на вашингтонских инсайдеров.

"Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине", - заявил изданию Стивен Мур, бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании.

После встречи в более чем 100 республиканских офисах в Капитолии, Мур сказал, что они хотят "видеть ответственность за отправленные США деньги – вплоть до доллара".

"Ожидайте много слушаний, на которых будут заданы подробные вопросы о том, была ли американская помощь Украине использована надлежащим образом. Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны", - добавил он.

Вашингтонские инсайдеры говорят, что лидеров Конгресса интересует не только подотчетность, но и выяснение сути предполагаемой коррупции в Украине.

Артур Эстопинян, один из вашингтонских лоббистов, работающих с украинскими бизнесменами, заявил, что некоторые конгрессмены были "шокированы" тем, что "бизнесмены подвергаются вымогательству со стороны высокопоставленных украинских чиновников".

"Как только все больше людей узнают об этой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе", - говорит Мур.

Напомним, в отчете генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча говорится, что коррупция осложняет интеграцию Украины в Европу и может помешать восстановлению после войны за деньги иностранных инвесторов.