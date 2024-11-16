Коррупция осложняет интеграцию Украины в Европу и может помешать восстановлению после войны за деньги иностранных инвесторов.

Об этом идет речь в отчете генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

"Опасения относительно коррупции и верховенства закона в Украине могут стать серьезным препятствием для послевоенного восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций", - говорится в документе.

Также "коррупция продолжает осложнять усилия Украины по достижению более тесной интеграции с европейскими институтами".

В докладе Сторча также указывается, что с февраля 2022 года Конгресс США выделил Украине почти 183 миллиарда долларов.

Напомним, в Нидерландах потребовали от Украины борьбы с коррупцией, если она хочет вступить в НАТО.

Ранее мы писали, что почти 7 тысяч приговоров коррупционерам было вынесено с начала полномасштабной войны в Украине. Только фигуранты 1,5% дел в итоге получили наказание в виде лишения свободы. Всего с 2022 года вынесли 6877 приговоров, что существенно меньше, чем до войны, поскольку в начале вторжения подача деклараций была добровольной.