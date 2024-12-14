Украину ночью атаковали более сотни беспилотника. Из них 58 удалось сбить, еще 72 локационно потеряны
Сегодня ночью россияне атаковали Украину 132 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Сбито 58 БПЛА, еще 72 были локационно потеряны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Силы ПВО работали в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Также из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два - вернулись в Россию.
Российские военные атаковали из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.
Напомним, вчера армия РФ выпустила по Украине 93 ракеты и порядка 200 дронов. Эта атака стала одной из самых мощных с начала войны. Под ударом была вновь украинская энергетика.
Война в Украине идет 1025-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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