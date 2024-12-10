Около 15:00 в Запорожье раздался сильный взрыв. В результате оказалась разрушена частная больница в центре города.

Об этом сообщает телеграм-канал руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По информации чиновника, при ударе погибли три человека, еще 14 получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача клиники.

По данным СМИ, шестерых человек разыскивают под рухнувшими конструкциями здания.

"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы", – написал Федоров.

Ранее, 6 декабря, армия РФ нанесла удар по Запорожью КАБами. Тогда погибли 10 человек и были ранены 20.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада, также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС. Войска РФ проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища. В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

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