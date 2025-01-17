В Одесской области "Шахеды" поразили предприятия.

Об этом сообщают в утренней сводке Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано попадание вражеских ударных беспилотников в предприятия в Одесской области, также в результате падения сбитых вражеских БПЛА повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях", - отмечено в публикации.

В Воздушных силах добавили, что один дрон "вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии".

Тем временем румынский телеканал Digi24 сообщает, что один беспилотник мог упасть на территории Румынии в районе Плауру, а Бухарест во время налета на Украину поднимал авиацию.

Всего за ночь в Украине были сбиты 33 "Шахеда" из 50 запущенных, еще 10 "не достигли цели".

Ранее в декабре СМИ сообщили, что во время массированной атаки по Украине российская ракета залетала на территорию Румынии и Молдовы. В Румынии эту информацию опровергли, а вот в Молдове подтвердили.

Также российские ракеты и дроны не раз нарушали воздушное пространство Польши, но Варшава не сбивала их, потому что они не были нацелены на объекты на территории страны.