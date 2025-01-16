Около 2000 военных Воздушных сил переведут с тыловых должностей на боевые. Речь идет о членах огневых групп, которые сбивают "Шахеды".

Об этом сообщил в эфире "Новини.LIVE" народный депутат Руслан Горбенко.

"Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые. И если мы говорим о воздушных войсках, речь идет потенциально о двух тысячах бойцов, которые будут переведены. Но это не специалисты, которые обслуживают самолеты и летают на них. Мы говорим об огневых группах, которые сбивают "Шахеды". И те парни, которые работают на зенитных установках, они уже работают по пехоте, а не против воздушных целей. Да, они будут работать не в тылу, а на линии столкновения, но выполнять ту же работу, которую они делали в воздушных войсках", - сказал нардеп.

Напомним, позавчера несколько источников сообщили, а Генштаб подтвердил, что из-за дефицита людей в пехоте туда переводят техников, механиков и других специалистов из Воздушных сил, сокращая мобильные огневые группы и "обнажая целые регионы". По утверждению Марьяны Безуглой, это делается по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

После резонанса в медиа Владимир Зеленский рассказал, что дал команду не переводить специалистов Воздушных сил в пехоту.