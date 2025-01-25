В Киевской области из-за российской атакой беспилотниками дрон попал по многоэтажке в Вишневом. В здании разрушены балконы с 5 по 9 этажи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По предварительной информации, пострадавших в ходе атаки не обнаружили.

В разрушенном доме удалось спасти трех человек с 5-го этажа, и еще двух - с 7-го этажа. Также в пресс-центре уточнили, что из них - двое детей.

Отмечается, что на месте работают 42 спасателя и 7 единиц техники.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожар в Фастовском районе Киевской области. Там произошло возгорание в здании производственного помещения.

Как стало известно, пожар охватил площадь 600 квадратных метров.

Напомним, в Одесской области были зафиксированы попадания вражеских ударных беспилотников в предприятия. В следствии попаданий оказались повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Ранее мы писали о том, что во время массированной атаки по Украине российская ракета залетала на территорию Румынии и Молдовы. В Румынии эту информацию опровергли, а вот в Молдове подтвердили.