Сегодня утром россияне ударили по Полтаве, есть попадание в жилой дом. Погибли два человека. Еще 7 пострадали, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Полтавская ОВА и ГСЧС.

"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом", - говорится в сообщении.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы.

Видео из Полтавы после ракетного удара из местных пабликов.

В Полтаве разрушен целый подъезд жилого дома вследствие атаки.

Ещё кадры после удара по Полтаве, где разрушен жилой дом.

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