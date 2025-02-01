Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что расстрел военкома в Пирятине Полтавской области является следствием работы ТЦК.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам нардепа, недопонимания между людьми рождают крайности, приводящие к подобным последствиям.

"Убийство военного из ТЦК – это следствие работы ТЦК. Люди не верят военным штабам, не знают своего пути, но знают откупившегося знакомого. Это рождает крайности", - написала Безуглая.

Ранее мы писали о том, что на заправке в Пирятине, что в Полтавской области, застрелили сотрудника военкомата, который транспортировал мобилизованных в часть. Стрелявшего и его сообщника уже задержали, в настоящее время решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер пресечения.

Напомним, что в Одесской области неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата. Выяснилось, что на 53-летнего работника ТЦК напали у его дома.

Также летом в Никополе Днепропетровской области произошло жестокое избиение сотрудника ТЦК. В последствии от полученных травм мужчина скончался.