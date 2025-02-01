На заправке в Пирятине Полтавской области застрелили сотрудника военкомата, который транспортировал мобилизованных в часть.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ.

"1 февраля 2025 на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру произошел вопиющий случай – вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного ТЦК", - говорится в сообщении.

Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП и угрожая охотничьим ружьем потребовал отдать оружие. Получив отказ, он сделал выстрел. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

"После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных", - добавили в ВСУ.

Мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК, задержали, заявляет Национальная полиция.

Им оказался житель Полтавской области 1984 года рождения. Его сообщник - 1988 года рождения.

Сейчас решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер пресечения.

По данным "Страны" мужчину задержали на заправке ОККО в Пирятине.

СМИ публикуют фото задержанного подозреваемого в убийстве сотрудника ТЦК.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата. На 53-летнего работника ТЦК напали у его дома.

Также летом в Никополе Днепропетровской области произошло жестокое избиение сотрудника ТЦК 53 лет. В последствии от полученных травм мужчина скончался.