В селе Дачное Одесской области пьяный военный убил одного и порезал еще двоих сослуживцев, после чего был застрелен при задержании. Это случилось вчера.

О происшествии сообщают местные телеграм-каналы.

Убийство и поножовщина произошли на территории воинской части. При задержании мужчина не реагировал на предупредительные выстрелы, и огонь был открыт по его ногам, однако позже он скончался от большой потери крови.

Официально эту информацию не подтверждали.

Среди военных не раз случались подобные инциденты по разным мотивам. Так, на прошлой неделе стало известно, что год назад в Хмельницкой области пограничник застрелил своего командира в столовой одной из воинских частей. Командир был сильно пьян, избил пограничника и его товарища, угрожал им убийством, из-за чего у мужчины и возникло желание мести.

А летом в Харьковской области трое военнослужащих погибли и четверо ранены из-за стрельбы в воинской части. При этом причиной стрельбы стал личный конфликт. Раненые военные были госпитализированы в тяжелом состоянии.