В поселке Березнеговатое Николаевской области старшина роты расстрелял из автомата заместителя командира роты, после чего застрелился сам.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на специализированную прокуратуру.

Как рассказали журналистам в Николаевской специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, инцидент произошел вечером 7 января около 21:00. По данным прокуратуры, старшина роты выстрелил в командира из собственного автомата шесть раз.

"В пгт Березнеговатый военнослужащий, старшина, произвел около шести выстрелов из закрепленного за ним автомата в заместителя командира роты. На место был выезд для осмотра, допрошены свидетели. Выясняем", – коротко обрисовали детали происшествия правоохранители.

Досудебное расследование инцидента проводит следственное управление Главного управления Нацполиции Николаевской области, процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Открыто уголовное производство по квалификации статьи 1 части 115 "Умышленное убийство".

В декабре мы описывали случай в Мирнограде Донецкой области, где военнослужащий ВСУ застрелил троих своих сослуживцев, после чего покончил жизнь самоубийством.

А в октябре в Киеве военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил двух сослуживцев и скрылся с места преступления. Однако спустя два часа его задержали.