Минимум два человека погибли после стрельбы в христианской школе штата Висконсин.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации журналистов, среди раненых оказались ученики и сотрудник школы, но точное количество пострадавших не называется.

Издание ABC News тем временем передаёт, что нападавший уже ликвидирован. Тем не менее, полиция перекрыла дороги и попросила людей избегать этого района – проводятся повторные обыски здания и транспортных средств.

Ранее стало известно, что убивший 15 человек пражский стрелок вёл русскоязычный Telegram-канал, где восторгался расстрелом в российском Брянске.

В последних сообщениях сказано, что он "идёт к скулшутингу" и "вдохновляется" стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах.

Напомним, в школах Украины хотят установить металлодетекторы и на приставить полицейских.

"Цель – чтобы в каждой школе был экипирован сотрудник полиции, обученный по новым программам", – сказал глава МВД Игорь Клименко.

Правоохранители будут следитьза безопасностью в средних учебных заведениях, вести надзор за пропуском людей внутрь и помогать детям спускаться в укрытие во время воздушных тревог.