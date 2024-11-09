Голливудский режиссёр и актёр Мэл Гибсон призвал запретить символику движений ЛГБТ и BLM в американских школах.

Такой ответ он дал под опросом аккаунта новостей Дональда Трампа в соцсети X.

На вопрос "Согласны ли вы с тем, что флаги BLM и Pride следует запретить в классах?" Гибсон ответил: "как можно скорее", напечатав текст заглавными буквами.

BLM (Black Lives Matter) – общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении афроамериканцев, в особенности против полицейского насилия.

Напомним, ранее Трамп хотел раздать школьным учителям оружие и проверить всех трансгендеров США.

"Если хотя бы 5% учителей добровольно вооружатся и научатся использовать оружие для противодействия преступникам, мы сдержим проблему, и она исчезнет", – говорил республиканец, будучи кандидатом в президенты.

Также мы рассказывали, что в США мужчина обругал флаг ЛГБТ и застрелил владелицу магазина, у входа в который тот висел.

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