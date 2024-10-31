Глава Беларуси Александр Лукашенко высмеял попытки привить Грузии толерантность к ЛГБТ.

Видео заявления, прозвучавшего в ходе выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, распространилось в политических телеграм-каналах.

Лукашенко напомнил, что в советское время грузины были "самыми крутыми хлопцами" и уже "с пелёнок" смотрели на женщин.

В виду этого, по его мнению, привить на Кавказе толерантность к секс-меньшинствам ни у кого не получится.

Напомним, ранее в Грузии были приняты законы "о запрете ЛГБТ-пропаганды".

При этом лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, заявил, что борьба с ЛГБТ-пропагандой – это национальная задача, которая носит экзистенциальный характер, затрагивает вопросы государственности и даже сохранения грузинского языка. По его словам, если не принять меры, через два-три поколения эта "пропаганда" якобы сможет привести к серьёзным изменениям в обществе и создать угрозу национальной идентичности.

Как мы сообщали, накануне Лукашенко заявил о готовности Запада договариваться о "ничьей" в Украине.

"<...> Запад, наконец, понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", – сказал президент Беларуси.