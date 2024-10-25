Попытка включить Беларусь в состав РФ приведет к войне.

Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью российской газете "Известия".

Его спросили, какие перспективы и вызовы сейчас стоят перед Союзным государством, на что Лукашенко сам поднял тему невозможности полноценного объединения.

"Разговоры о том, что империя, там, саттелит не саттелит, что внутрь России вступить и прочее. Встаньте на мое место. Вы бы что, будучи президентом суверенного - не говорю независимого: мы друг от друга зависим - суверенного государства, которое не имеет границ, не по своей вине ставшего суверенным, это государство завтра бы уничтожили? Я на это пойти не могу и меня никто на это не уполномочил, это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесен белорусским народом. Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше, вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - объяснил Лукашенко.

И добавил, что у него с Владимиром Путиным никогда так вопрос не стоял, но "в России кое-кому неймется и в высоких кругах". Он призвал "это выбросить" и дальше "выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве".

"Белорусы - это самые преданные и надежные люди для вас, для россиян. Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас, и не ищите их", - резюмировал Лукашенко.

Также в этом интервью он заверил, что Путин не ставит целью завоевание Украины.

"Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то. А завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину. Допустим, Россия. Что потом? Поэтому перед Путиным (он об этом часто говорит), перед ним никогда не стояла задача завоевать. Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос: "А дальше что?" Такую огромную страну (как Украину - Ред.) можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Поэтому мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно. Мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - заявил Лукашенко.

На днях президент Беларуси спрогнозировал, что Россия не погибнет, если Киев сбросит "грязную бомбу" на Москву, но ответит так, что Украина исчезнет.

А летом он заявил, что Беларусь и Россия могут разработать план наступления на Польшу.