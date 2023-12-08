На входе в каждую школу Украины хотят поставить полицейского и установить металлодетекторы. Проект охватит почти 10 тысяч учебных заведений.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Цель — чтобы в каждой школе был экипирован сотрудник полиции, обученный по новым программам", — сказал Клименко.

Полицейские будут охранять безопасность в школах, следить за пропуском людей внутрь и помогать детям спускаться в укрытие во время воздушных тревог.

На входе будут установлены рамочные, арочные и ручные детекторы, чтобы посторонние не могли зайти или пронести опасные предметы.

О такой идее впервые заявили вчера, после теракта в брянской школе, где 14-летняя девушка расстреляла одноклассников и покончила с собой. Однако российские СМИ пишут, что в школе Брянска были и охрана, и металлодетектор. Но ученица спокойно прошла с ружьем мимо немолодой женщины из частной охранной организации и металлодетектора, который, как потом выяснилось, не работал.

К слову, два года наза, после массового расстрела в школе Казани, тогдашний заместитель главы МВД Антон Геращенко сказал, что не видит целесообразности предпринимать особые меры безопасности в украинских школах.