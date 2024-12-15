В Запорожской области из-за слухов о скором наступлении РФ остановили строительство подземной школы. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в эфире "Пятої редакції".

Он сказал, что власти приостанавливают постройку такой школы в Камышевахе, расположенной между Ореховым и Запорожьем.

Одной из причин он назвал слухи о скором наступлении россиян Запорожской области.

Он назвал эти слухи "ИПСО", но признал, что они влияют на население региона, вызывая "неоднозначную реакцию" по поводу строительства. Поэтому постройку школы было решено остановить.

Летом в Запорожской области начали строить пять подземных школ.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

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