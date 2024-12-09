Российские войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, армия РФ уже несколько недель готовится к ведению штурмовых действий.

"Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времьевском направлении. Ежедневно там происходят 25, а то и 30 штурмовых действий. Противник применяет и танки, и боевые бронированные машины", – сказал Волошин.

По данным украинской разведки, подобная подготовка сейчас ведется и на Ореховском направлении. Там российская армия будет пытаться вернуть под свой контроль то, что потеряла во время украинского контрнаступления в 2023 году – Работино – и выйти в Орехово, чтобы перерезать логистические пути украинской группировке войск, которая сейчас находится на востоке Запорожской области.

"А также противник начинает подготовку подобных штурмовых групп с привлечением техники для подобных штурмовых действий и на Гуляйпольском направлении. На Ореховском направлении уже идет перебрасывание личного состава на передовые позиции. То есть совсем скоро он начнет там также подобные действия. По данным разведки, противник перебрасывает достаточно значительное количество таких штурмовых групп пехоты – до ста", – добавил Волошин.

Напомним, в середине ноября в Силах обороны Юга сообщали, что россияне активно штурмуют позиции украинских войск на Времьевском выступе и готовятся к наступлению в районе Гуляйполя и Орехова в Запорожской области.

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