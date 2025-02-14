Европа должна принять рост антисистемных движений, остановить массовую миграцию и ограничить прогрессивные инициативы. Такие тезисы пообещал заявить европейцам вице-президент США Джей Ди Вэнс в Мюнхене, где сегодня открывается конференция по безопасности.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Вэнс заявит о необходимости возвращения к традиционным ценностям и борьбы с преступностью среди мигрантов.

В интервью изданию он также раскритиковал европейских мейнстримных политиков за "советскую риторику" в отношении правых партий.

"Европейские лидеры боятся собственного народа", - сказал вице-президент.

По его словам, недопущение крайне правых партий, выступающих против миграции, в правительственные коалиции ограничивает волю народа, который неоднократно требовал усиления пограничного контроля.

"К сожалению, воля избирателей была проигнорирована многими нашими европейскими друзьями", - добавил он.

При этом Вэнс заявил, что призовет немецких политиков к сотрудничеству со всеми партиями, включая "Альтернативу для Германии". Он также отметил, что влияние России на выборы в западных странах преувеличено в США и Европе.

"Если вашу демократическую систему можно свергнуть с помощью рекламы в соцсетях на 200 000 долларов, то вам стоит серьезно задуматься о том, насколько крепко вы держитесь за власть или насколько хорошо понимаете волю народа", - заявил представитель США.

Ранее кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Вэнс выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с жестким и суровым посланием для Европы.