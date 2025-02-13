Во время телефонного разговора вчера вечером президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому о том, что у него сложилось впечатление, будто Владимир Путин хочет заключить мирную сделку. Он также указал президенту Украины на важность встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене.

Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Трамп сказал Зеленскому, что понимает его обеспокоенность по поводу его разговора с Путиным, но подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия увенчались успехом: "Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину".

Трамп сообщил Зеленскому, что Путин желает заключить сделку, и спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Президент Украины ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку, но "Путин сказал вам, что он хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что вы сильны".

Трамп также заявил Зеленскому, что его предстоящая встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса.

По словам одного из источников, Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер телефона. А Зеленский сообщил Трампу, что передаст ему чемпионский пояс от украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.

Напомним, вчера Трамп поговорил с Зеленским после звонка Путину.

Сегодня Зеленский признал, что это не очень ему приятно.