Владимир Зеленский прокомментировал то обстоятельство, сто президент США Дональд Трамп сначала позвонил главе Кремля Владимиру Путину, а затем в Киев.

Комментарий президент Украины дал журналистам "Радио Свобода".

"На самом деле это не очень приятно... Звонки - это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет Украина-Америка. И только после таких встреч наработки плана, как остановить Путина. Тогда уже справедливо говорить с россиянами", - заявил президент Украины.

Зеленский также сказал, что Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева.

В таком же духе высказалась и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас: соглашение, заключенное без участия Европы и Украины, не сработает.

"Если за нашей спиной будет заключено соглашение, оно просто не сработает, потому что для любого соглашения, любой договоренности нужно, чтобы европейцы выполняли это соглашение. Вам нужно, чтобы украинцы выполняли это соглашение", – сказала Каллас.

Она считает, что если "кто-то согласится с определенными условиями", то другие скажут: "Хорошо, вы согласились, но мы не будем этого соблюдать". В таком случае, по ее убеждению, Украина будет сопротивляться, а Европа ее поддержит.

Ранее мы рассказывали, что представители "партии войны" на Западе начали массированную кампанию против намерений Трампа начать переговоры о скорейшем завершении войны в Украине, а также по поводу его звонка Путину.

А СМИ пишут, что отношения США с Европой уже не будут прежними.