Закончился ли в Европе "Американский век" - таким вопросом задается CNN, констатируя, что отношения США с Европой уже никогда не будут прежними после звонка президента Дональда Трампа Владимиру Путину.

Издание пишет о двух геополитических "раскатах грома" от Трампа - его разговоре с Путиным и заявлениях главы Пентагона о том, что европейские члены НАТО, если нет прямого нападения на них, должны нести сами бремя всех военных расходов. В том числе по Украине.

"Этот переломный момент подчеркивает идеологию Трампа "Америка прежде всего" и его склонность рассматривать каждый вопрос или альянс как ценностное предложение в долларах и центах. Это также подчеркивает его свободу от советников истеблишмента, погрязших во внешнеполитической мифологии Запада, которые, по его мнению, помешали его первому сроку", - пишет CNN.

Трамп "возродил извечный вопрос, наиболее красноречиво поставленный Уинстоном Черчиллем в 1940 году о том, когда "Новый Свет, со всей своей мощью", выступит "на помощь и освобождение старого".

Сам же Трамп при этом "справедливо задается вопросом, почему континент до сих пор не взял на себя самооборону спустя 80 лет после поражения нацистов". А госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что США должны быть не "передним краем" европейской безопасности, а скорее "задним тормозом".

И кроме того новый президент США "не возражает против того, чтобы Россия сохранила трофеи своего неспровоцированного вторжения", потому что, по его мнению, "великие державы имеют право на экспансионизм в своих региональных зонах влияния".

CNN со ссылкой на европейских собеседников пишет, что далее Украину может ожидать решение по образцу раздела Германии после Второй мировой войны. Когда "западной части будет позволено присоединиться к Европейскому Союзу, как старой Западной Германии", но уже без прикрытия в форме американских войск и без приема в НАТО.

Эта схема порождает "жестокую историческую иронию".

"Путин, который наблюдал со своего поста офицера КГБ в Дрездене, как распадается советский блок и исчезает ГДР, возможно, находится на пороге создания новой Восточной Германии в Европе 21-го века с помощью Америки", - пишет CNN.

Напомним, на Западе многие крайне негативно оценили вчерашний звонок Трампа Путину.