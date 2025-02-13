Главы МИД ряда стран Европы сделали заявление после разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Под ним подписались министры иностранных дел Украины, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши и ЕС.

Они заявили, что готовы поддерживать Украину, "пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, гарантирующий интересы Украины и ее европейских союзников".

"Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах".

Также в заявлении говорится, что "Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности".

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал начало переговоров Трампа с президентом Владимиром Зеленским и Путиным о завершении войны в Украине.

Об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.

Рютте заявил, что разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала мирных переговоров по Украине. И добавил, что мирные переговоры он "абсолютно поддерживает".

Напомним, на заседании "Рамштайна" в Брюсселе глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что НАТО и США не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине, если она будет туда направлена.