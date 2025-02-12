Президенты США и Украины - Дональд Трамп и Владимир Зеленский - договорились о немедленном начале работы команд по завершению войны.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, между украинским и американским лидерами состоялся "очень предметный разговор".

Напомним, сегодня Трамп поговорил по телефону с Путиным и Зеленским. Сообщая о разговоре с Зеленским, Трамп заявил, что украинский президент, "как и Путин, хочет заключить мир".

Также президент Украины прокомментировал свой телефонный разговор с Трампом. По словам Зеленского, "Украина больше всех хочет мира".

Как сообщалось, Трамп и Путин дали официальный старт мирным переговорам по Украине. Подробнее о разговоре Путина и Трампа, а также Трампа и Зеленского, мы писали в отдельном материале.

В то же время в Белом доме пока не готовы говорить о встрече Трампа с Зеленским и Путиным.

Война в Украине идет 1085-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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