Контакты очень позитивные, но в Белом доме пока не готовы говорить о встрече Трампа с Зеленским и Путиным
Контакты президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским были "очень позитивными".
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
США привержены достижению мирной сделки, добавила она.
В то же время Ливитт заявила, что в Белом доме пока не готовы говорить о возможности очной встречи Трампа с Путиным и Зеленским.
Также она сказала, что не в курсе каких-либо "предварительных условий" по Украине для встречи лидеров РФ и США, но это не значит, что их вовсе нет.
Также Кэролайн Ливитт заявила, что "президент Дональд Трамп пока не принимал решений по поводу визита в Россию. Однако Дональд Трамп стремится наладить конструктивные отношения с Россией. Он об этом неоднократно заявлял".
Она добавила, что Трамп рассматривает Путина как "конкурента в регионе", но считает важным поддержание дипломатических отношений.
Напомним, сегодня Трамп поговорил с Путиным, а после этого созвонился с Зеленским.
Трамп и Путин дали официальный старт мирным переговорам по Украине, о чем мы подробно писали в отдельном материале.