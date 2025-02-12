Контакты президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским были "очень позитивными".

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

США привержены достижению мирной сделки, добавила она.

В то же время Ливитт заявила, что в Белом доме пока не готовы говорить о возможности очной встречи Трампа с Путиным и Зеленским.

Также она сказала, что не в курсе каких-либо "предварительных условий" по Украине для встречи лидеров РФ и США, но это не значит, что их вовсе нет.

Также Кэролайн Ливитт заявила, что "президент Дональд Трамп пока не принимал решений по поводу визита в Россию. Однако Дональд Трамп стремится наладить конструктивные отношения с Россией. Он об этом неоднократно заявлял".

Она добавила, что Трамп рассматривает Путина как "конкурента в регионе", но считает важным поддержание дипломатических отношений.

Напомним, сегодня Трамп поговорил с Путиным, а после этого созвонился с Зеленским.

Трамп и Путин дали официальный старт мирным переговорам по Украине, о чем мы подробно писали в отдельном материале.