Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным", – сообщил украинский президент.

"Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах", – добавил Зеленский.

Ранее Трамп, комментируя разговор с Зеленским, заявил, что украинский президент, "как и Путин, хочет заключить мир".

Напомним, перед звонком Зеленскому Трамп поговорил с Путиным.

Подробнее о разговоре Путина и Трампа, а также Трампа и Зеленского, мы писали в отдельном материале.