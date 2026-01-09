Нацбанк продолжает девальвировать гривну. Сегодня закрепился тренд на ее снижение к доллару и НБУ впервые в истории установил свой официальный курс выше новой психологической отметки в 43 грн/$ — а именно, на 43,0757 грн/$ на 12 января 2026 года.

По евро официальный курс немного укрепился — с 50,1762 грн/€ до 50,1444 грн/€, и только по одной причине — из-за удешевления евровалюты в мире с 1,1676 до 1,1643 за доллар.

На сегодняшних межбанковских торгах (Bloomberg) все сделки происходили вокруг отметки 43 грн/$: самая дешевая сделка дня — на 43,0 грн/$, самая дорогая — на 43,16 грн/$. Хотя общий спрос на валюту немного сократился со вчерашних $265,9 млн до $238,2 млн.

За эту неделю гривна по официальному курсу потеряла к доллару 80 копеек, к евро — 57.

Наличный курс американской валюты на максимуме достиг в кассах банков — 43,70 грн/$, его ставили Индустриалбанк и МетаБанк, а средний на покупке/продаже оказался в рамках 42,77-43,40 грн/$. Приватбанк ставил 42,75-43,35 грн/$, а Ощадбанк — 42,70-43,40 грн/$. А карточный курс на пике вообще вышел на 43,90 грн/$ (Юнекс Банк), среднем держался в рамках 42,9-43,40 грн/$.

Самый дорогой наличный евро стоил в банках уже 51 грн/€ (МетаБанк), а средний диапазон на покупке/продаже оказался на 49,92-50,68 грн/€. Карточный курс на максимуме подскочил вообще до 51,10 грн/€ (Аккордбанк), а по средним значениям держался на 49,98-50,72 грн/€.

На рынке постепенно пытаются осмыслить новую волну девальвации, и приходят к выводу, что ее не удастся обосновать ростом валютного спроса (рыночным фактором), как это было в январе 2025-го. Потому экономисты говорят о намеренной планомерной девальвации гривны под руководством Национального банка.

"Реального значительного роста чистого спроса на валюту, по сравнению с прошлым годом, пока нет. В прошлом году курс при таких уровнях держали, в этом году — отпустили. При этом мы понимаем, что золотовалютные резервы НБУ на исторически рекордном уровне - $57,3 млрд. И понятно, что сальдо платежного баланса будет сведено со значительным профицитом. То есть входящий валютный поток в Украину значительно превышает исходящий валютный поток. Именно эти цифры наводят на мысль, что речь идет об управляемой девальвации гривны. И определено оно не текущими уровнями спроса (и чистого спроса), а именно ожиданиями или плановыми действиями Национального банка", — заключил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В этом контексте называется две причины снижения курса гривны:

1. Для покрытия дефицита госбюджета за счет конвертации международной помощи по более выгодному курсу.

2. Для удовлетворения требований МВФ, который еще в конце 2025 года рекомендовал НБУ опустить гривну с той же целью (под выгодную конвертацию внешних заимствований).

Финансисты пытаются понять, на каких уровнях НБУ остановит девальвацию гривны на безналичном рынке (межбанке). Обсуждается два рабочих варианта: первый — 43,5-43,6 грн/$, второй — 44 грн/$.