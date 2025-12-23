Известный в Европе своими инновационными подходами необанк Revolut, который вчера объявил о закрытии украинцам счетов до 22 февраля 2026 года, сделал это ввиду фактического отказа со стороны НБУ в выдаче лицензии.

Об этом рассказали "Стране" сразу несколько источников на финансовом рынке.

Они говорят, что переговоры Revolut с НБУ длились больше полугода и зашли в тупик.

Напомним, что после полуторамесячного бета-тестирования в феврале 2025 года Revolut заявил об открытии счетов/обслуживании украинцев, проживающих в Украине. Но буквально через две недели после этого Национальный банк заявил о незаконности его действий.

Регулятор напирал на опасности вложений в Revolut для украинцев, подчеркивая, что на них не распространяются гарантии Фонда гарантирования вкладов физлиц и, если банк закроется, украинцы останутся без возмещений. А также заявлял, что Revolut должен пройти у него лицензирование, выполнив все требования.

Revolut вскоре начал переговоры о получении лицензии, что в апреле 2025 года подтвердил зампред НБУ Дмитрий Олейник. Но уже осенью пошли слухи о том, что переговоры провалились и необанк свернет обслуживание украинцев, о чем в итоге официально стало известно вчера.

Revolut - британская финтех-компания, предоставляющая банковские услуги со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 2015 году украинцем Владом Яценко и россиянином Николаем Сторонским. Занимается обменом валют, обслуживанием карточных счетов, торговлей акциями, криптовалютами и товарами.

В 2018 году Revolut при содействии Литвы получил лицензию challenger от Европейского Центробанка, которая позволила привлекать депозиты и предоставлять людям потребительские кредиты: challenger - это лицензия цифровых банков, которые сейчас популярны в ЕС (Monzo, N26, Chime). А в 2021-м получил лицензию на банковское обслуживание в Великобритании.

Источники на рынке считают, что фактический отказ Revolut в получении лицензии был сознательной политикой руководства НБУ.

"Нужно понимать, что Revolut сильно отличается от других европейских банков, дочки которых работают в Украине. Последние - это, как правило, неповоротливые монстры, технологии которых и рядом не стоят с тем, что предлагают ведущие украинские банки. Revolut - совсем другое дело. Он стал бы опасным конкурентом и для monobanka, и для "Привата". А кому это нужно? Потому лицензию и не дали.

Второй момент - благодаря крайней простоте открытия счета в Revolut, он мог бы найти в Украине много клиентов даже без лицензии НБУ, предлагая, по сути, украинцам быстрое и удобное открытие счетов в иностранном банке, куда они могли переводить деньги с украинских счетов, например, через лимит в 100 тысяч гривен. А это прямой отток валюты из страны. Поэтому Нацбанк ещё в феврале заявил, что без лицензии работа Revolut незаконна. После чего украинские банки начали блокировать переводы на его карты. Revolut обратился за лицензией и получил отказ. Поэтому далее смысла ему на украинском рынке работать не было", - сказал источник.