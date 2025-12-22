Британский банк Revolut закрывает счета украинцев из-за требований украинского законодательства.

Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, клиентам банка из Украины уже пришло письмо о закрытии счетов.

Украинцам дают 60 дней на вывод средств со своих счетов. По истечении этого срока счета будут закрыты, все платежи и переводы, отправленные на закрытый счет, будут автоматически возвращаться отправителю.

Revolut советует пользователям заранее вывести все средства и загрузить выписки.

Отметим, что банк начал работать в Украине в феврале по лицензии своего литовского филиала и до сих пор не получил лицензию у Национального банка Украины.

Напомним, украинские банки начали блокировать получение клиентами средств после принудительного закрытия счета за нарушение правил финансового мониторинга.

Также клиентам после нарушения этих правил и закрытия счета банки вводят собственные лимиты на снятие средств.

