Полицейские Киевщины разоблачили сотрудницу банка, присвоившую полмиллиона гривен со счетов уже умерших клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Правоохранители установили, что в течение 2020–2021 годов сотрудница премиум-банкинга, используя служебный компьютер, входила в аккаунты клиентов финансового учреждения, которых уже не было в живых, и меняла привязанные к их счетам номера телефонов на контролируемые ею. После этого она инициировала переводы средств на собственные счета и банковские карты.

На данный момент полицейские задокументировали шесть подобных эпизодов. Общая сумма ущерба составляет около 500 тысяч гривен.

Женщине уже сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.

