В Министерстве юстиции Украины украли более 10 миллионов гривен на серверах для цифровизации. Подозрения объявлены двум действующим чиновникам, а также бывшему госсекретарю министерства.

Об этом заявили пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По версии следствия, в 2021 году сотрудники Минюста закупили оборудование через частную компанию по многократно завышенным ценам, заплатив за контракт 19 миллионов гривен и переплатив из них десять.

Отметим, что госсекретарем министерства в указанный период была Елена Богачева. Она также возглавляла тендерный комитет Минюста. В 2023 году ее уволили после одного из тендеров, когда в прессе появилась информация, что Богачева находилась в интимных отношениях с его победителем.

Проходит ли Богачева по этому делу, официально не сообщалось.

Ранее в СБУ сообщали, что экс-чиновник Министерства обороны растратил миллиард гривен бюджетных средств на закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Также СБУ и БЭБ подозревают начальника финансового снабжения боевой бригады ВСУ в хищении средств на закупку дронов.