Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили чиновника, который насчитал 35 миллионов гривен боевых выплат тыловому батальону во Львовской области.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, начальник штаба батальона одной из воинских частей теробороны ВСУ во Львовской области полгода незаконно начислял по 100 тысяч грн боевых доплат своим подчиненным за якобы службу на передовой, хотя фактически они находились в тылу. Для этого чиновник вносил ложные данные в рапорты, где отмечал, что личный состав подразделения якобы воюет на линии боестолкновения.

"На основе этих документов финансовая служба воинской части начисляла военнослужащим ежемесячные дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн. Но на самом деле это подразделение выполняло задачи в тыловых районах и не находилось на линии фронта", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что бывший командир одной из бригад теробороны насчитал своей жене почти миллион гривен выплат за фиктивное участие в боевых действиях.

Также мы сообщали, что в Донецкой области бухгалтер одной из воинских частей организовал схему по внесению фиктивных данных об участии солдат в боевых действиях, чтобы забирать начисленные им "боевые" себе и другим участникам схемы.