Бывший командир одной из бригад теробороны насчитал своей жене почти миллион гривен выплат за фиктивное участие в боевых действиях.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в конце июля 2023 года чиновник фиктивно развелся с женой, чтобы не нарушать закон. Затем он устроил ее в свою бригаду на должность стрелка.

Однако, несмотря на развод, они и дальше "находились в родстве". Отмечается, что двое подчиненных комбрига подделывали документы об "участии" женщины в боевых действиях на линии столкновения.

Женщина же все это время была на службе рядом с мужем и занималась коневодством на ферме. А также самовольно покинула военную часть, чтобы на две недели съездить в Польшу.

Подозрение получили и комбриг, и его подчиненные, и жена. Последняя - еще и за СЗЧ.

Еще один командир воинской части получил подозрение в безосновательном начислении боевых доплат, сообщает ГБР.

По версии следствия, командир части из Черкасской области насчитал почти 6 млн гривен доплат 91 военному, не участвовавшему в боевых действиях.

Ранее мы писали, что в Донецкой области бухгалтер одной из воинских частей организовал схему по внесению фиктивных данных об участии солдат в боевых действиях, чтобы забирать начисленные им "боевые" себе и другим участникам схемы.

Напомним, в Минобороны признали, что самыми коррупционными сферами в ведомстве оказались выплата "боевых" и передача гуманитарной помощи.